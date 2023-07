Fernando Alonso: "El ADN competitivo sigue ahí, pero con menos estrés"

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, explicó a EFE que, veinte años después de su primera victoria, en el Hungaroring -sede este fin de semana del undécimo Gran Premio del campeonato- su "ADN competitivo y la emoción por luchar contra los mejores" sigue siendo "igual"; pero lo que sí ha cambiado, entre otras cosas, es que tiene "más experiencia, más conocimientos" y "menos nivel de estrés".

"Probablemente cuando bajas la visera (del casco) el domingo, la motivación es la misma", contestó, durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que tuvo lugar este jueves en el circuito de las afueras de Budapest, Alonso; que, a unos días de cumplir 42 años sigue causando sensación y, con seis podios en las primeras diez carreras, es tercero en un certamen que lidera de forma férrea el neerlandés Max Verstappen, por delante de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

Fernando Alonso's first ever #F1 win ?



At 22 years and 26 days, he was the youngest Grand Prix winner at the time, and the first from Spain ????#HungarianGPpic.twitter.com/Y8OywKvp8V