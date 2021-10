'Pole' para Verstappen, por delante de Hamilton

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, ha conseguido la pole del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que saldrá por delante del vigente campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes); con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), tercero y Carlos Sáinz (Ferrari), sexto.



En la decimoséptima prueba del Mundial, que se celebra en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), se vivirá un nuevo pulso por el título entre los dos primeros clasificados, a los que les separan seis puntos. Verstappen fue el único que logró bajar de 1:33 (1:32.910) en una vuelta estratosférica en la que sacó lo mejor de sí mismo en el duelo con Hamilton, al que apartó de la pole.



El mexicano Checo Pérez, el mejor de los dos últimos libres del fin de semana, saldrá por detrás, lo que puede ayudar a su compañero de equipo en la batalla por el Mundial.





That was qualifying at its dramatic best!



