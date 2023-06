Discreto arranque de Alonso y Sainz en Montmeló

El piloto neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez dieron un doblete a Red Bull en la primera toma de contacto con el Circuit de Barcelona-Catalunya, en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España, donde los locales Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) estuvieron discretos, sexto y noveno respectivamente, en una sesión peculiar.

Verstappen lideró la primera sesión de libres de este viernes que empezó caluroso, pero que promete, para la segunda tanda, algo de 'diversión meteorológica' en forma de posible lluvia. De momento, Red Bull empieza fuerte este GP España donde son claros favoritos para hacerse, uno u otro, con la victoria.

?? FP1 CLASSIFICATION ??



Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP#F1pic.twitter.com/grnxabHZKT