El mal tiempo anula la primera sesión de libres en Nürburgring

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Eifel de Fórmula 1 ha finalizado sin que ningún piloto haya podido salir a pista, debido al mal tiempo y a la imposibilidad de que el helicóptero médico pudiera volar.

Dirección de carrera empezó por cerrar el 'pit lane' media hora, lo que dejaba en 60 minutos, de los 90 previstos, una FP1 que finalmente fue anulada del todo cuando aún restaba media hora en la cuenta atrás del reloj. Los equipos, algunos, aprovecharon esos últimos minutos de sesión, pero con la salida de boxes anuladas, para hacer prácticas de 'pit lane' sobre mojado.

