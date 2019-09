Verstappen se cuela en la batalla entre Ferrari y Mercedes

PRIMEROS LIBRES

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Rusia, que se disputa en el Autódromo de Sochi, con un tiempo de 1:34.462 con el que ganó un reñido pulso a Max Verstappen (Red Bull), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) finalizó undécimo la sesión.

Con buen tiempo, y muchas probaturas y poca búsqueda de buenas vueltas rápidas, Sochi dio la bienvenida al 'Circo' de la Fórmula 1 con la cierta sorpresa de ver a los Mercedes, grandes dominadores y candidatos a ganar en esta pista, en cuarta y quinta posición --para Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, respectivamente--.

Sólo 82 milésimas le dieron la primera posición a Leclerc respecto a Verstappen, que ya sabe que será penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida por disponer de un nuevo motor, igual que su compañero Alex Albon y los dos Toro Rosso de Daniil Kvyat y Pierre Gasly.

Tercero fue el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), vencedor en Singapur y que confirmó que los del 'Cavallino Rampante' pueden ir rápidos en Sochi. No obstante, Mercedes no dio el máximo y aguarda al momento clave para mostrar sus cartas. De hecho, son los únicos pilotos en cabeza en marcar sus tiempos con neumático medio, y no el blando que es más rápido.

Por su parte, Carlos Sainz terminó undécimo una sesión que llegó a liderar en sus primeros compases y que finalmente le dejó a dos segundos del más rápido. El madrileño dio 28 vueltas al trazado ruso con su MCL34, y fue de los más activos junto a su compañero Lando Norris, decimosexto.

Lo visto en esta primera sesión de libres puede que no sirva de mucho para el sábado, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que la calificación será sobre mojado. De momento, las pruebas se hicieron pensando en el domingo, con previsión de carrera en seco igual que en esta primera toma de contacto con el trazado ruso.

No tuvo un buen arranque en su carrera de 'casa' Daniil Kvyat, ya que el ruso tuvo problemas en su monoplaza, que perdió energía --una posible pérdida de combustible-- y se quedó parado cerca de la curva 15 de Sochi. No pudo volver a salir a pista y se quedó con sólo 5 vueltas realizadas y con el penúltimo mejor crono, siendo únicamente peor el Williams de Robert Kubica.

Ese 'incidente' de Kvyat fue de los pocos que se vieron en esta primera tanda. El otro, quizá el más destacado a nivel visual, fue ver al alerón trasero del Renault de Daniel Ricciardo (octavo) casi descolgado y a punto de quedar sobre el asfalto ruso tras una salida de pista e impacto contra el muro del australiano ya al término de la sesión.

SEGUNDOS LIBRES

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido el más rápido este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, que se disputa en el Autódromo de Sochi, con un tiempo de 1:33.162 con el que ha superado a Charles Leclerc (Ferrari) y a Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que Carlos Sainz cerró la segunda tanda en decimoséptima posición.

Verstappen sorprendió en Sochi a Ferarri y a Mercedes. Los del 'cavallino rampante' habían sido mejores por la mañana, pero esta vez Charles Leclerc se vio relegado a la segunda plaza, por detrás del holandés, pero por delante eso sí el monegasco de los Mercedes de Valtteri Bottas, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto, así como de su compañero Sebastian Vettel, quinto.

En una segunda tanda llena de errores, con un asfalto demasiado frío quizá para calentar las gomas, Verstappen se metió en medio de la guerra entre Ferrari y Mercedes. Peor le fueron las cosas al otro Red Bull, al de Alex Albon, que tuvo problemas mecánicos y finalmente cerró el 'Top 10' por detrás de Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Pérez (Racing Point), Nico Hülkenberg (Renault) y Lance Stroll (Racing Point).

Hubo varios roces y sustos en la segunda tanda, con pilotos al borde de la colisión. Fuera por despiste, como cuando los dos Toro Rosso se pasaron uno a otro, o por falta de entendimiento entre pilotos que iban más tranquilos y los que iban en busca de un tiempo. Lewis Hamilton tuvo que hacer un 'volantazo' para evitar, en una curva, a Alex Albon, y casi se toca también con Carlos Sainz. No se salvó tampoco Leclerc, que cerca estuvo de colisionar con un Haas.

Una tanda nerviosa, de simulación de carrera en su parte final como viene siendo habitual pero llena de tensión en pista. Esos bailes entre rivales, e incluso compañeros, fueron constantes al igual que los trompos o las excursiones por las escapatorias al ser imposible, pareció, mantenerse en el trazado correcto por falta de agarre. Aún así los segundos libres fueron más rápidos que los primeros, y sin grandes lamentaciones para nadie.

No pudo seguir cerca del 'Top 10' tras ser undécimo por la mañana un Carlos Sainz (McLaren) que por la tarde estuvo más discreto en cuanto a tiempos, finalizando en decimoséptima posición, pero que fue de nuevo de los más activos sobre la pista, si bien los Williams y el Toro Rosso de Daniil Kvyat fueron los más vistos en Sochi.

Kvyat estaba obligado a ello, después de su mal arranque de Gran Premio de Rusia, en el que corre en 'casa'. El ruso tuvo problemas en su monoplaza por la mañana, que perdió energía --una posible pérdida de combustible-- y se quedó parado cerca de la curva 15 de Sochi. No pudo volver a salir a pista y se quedó con sólo 5 vueltas realizadas y con el penúltimo mejor crono, siendo únicamente peor el Williams de Robert Kubica. De ahí su trabajo extra por la tarde.