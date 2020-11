Carlos Sainz, cuarto tras los primeros libres en Sakhir

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que igualó el récord histórico de siete Mundiales de F1 del alemán Michael Schumacher, fue el mejor este viernes, delante de su compañero finés Valtteri Bottas en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó tercero; y español Carlos Sainz (McLaren), cuarto.

FP1 CLASSIFICATION



Lots of laps in first practice, with the Mercedes duo at the top! Now we await sundown in Bahrain ✨��#BahrainGP ���� #F1pic.twitter.com/hOpDNekuT5