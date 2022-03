Daniil Kyvat: "No permitir competir a deportistas rusos atenta contra los principios del deporte"

Daniil Kvyat, expiloto ruso de Formula 1, se ha pronunciado a través de sus redes sociales para condenar la guerra, "deseo de verdad una solución pacífica para esta situación en Ucrania y que todos posamos vivir en paz" pero también para criticar las medidas que están tomando los organismos deportivos de sancionar a equipos, selecciones y deportistas rusos; "es una solución injusta y atenta directamente contra los principios que trata de enseñar el deporte, que son la unidad y la paz".

A la espera de que la Formula 1 decida si deja competir esta temporada al piloto ruso de Haas Nikita Mazepin, Kyvat tiene claro que este tipo de maniobras con respecto al deporte no son lógicas y de hecho, en su propio comunicado, se dirige directamente al Comité Olímpico Internacional para que no mezcle este conflicto y sobre todo la política con el mundo del deporte.

"Deseo de verdad una solución pacífica para esta situación en Ucrania y que todos posamos vivir en paz. Espero que todas las partes puedan encontrar una solución sentándose a dialogar de una forma respetuosa. Me horroriza ver dos naciones hermanas en conflicto. No quiero acciones militares ni guerras que influyan en el futuro de la humanidad, quiero que mi hija y todos los niños disfruten de este bonito mundo. También quiero destacar y dirigirme a todas las federaciones deportivas de todo el mundo, incluído el COI, que el deporte debe quedar fuera de la política que no permitir a los deportistas y equipos rusos participar en competiciones mundiales es una solución injusta y atenta directamente contra los principios que trata de enseñar el deporte que son la unidad y la paz. Quien sino, nosotros los deportistas, va a ayudar a la convivencia de las naciones en un futuro." [Traducción integra del comunicado de Daniil Kvyat]