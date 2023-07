Daniel Ricciardo correrá en el equipo AlphaTauri para el resto de la temporada

El equipo Red Bull Racing ha anunciado este martes que ha cedido para lo que queda de temporada y "con efecto inmediato" al australiano Daniel Ricciardo, hasta ahora tercer piloto de aquél, a la escudería AlphaTauri "tras una gran actuación en la prueba de neumáticos de hoy en Silverstone".

Ricciardo, que sustituye al neerlandés Nyck de Vries y que hasta ahora era tercer piloto de Red Bull, disputará su primera carrera con AlphaTauri en el Gran Premio de Hungría, en el Hungaroring la semana que viene.

Daniel is back! ??@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



Read more ??