Carlos Sainz: "Me sentí fuerte desde el principio, desde la Q1"

El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá tercero este domingo en el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que se sintió "fuerte desde el principio" de la calificación, en la que fue "intentando mejorar" en todo momento.

Sainz, que el martes cumplió 26 años, saldrá tercero, desde la segunda fila y al lado del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) -cuarto-, después de acabar la calificación de este sábado por detrás de los dominantes Mercedes, los del inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá primero; y del finlandés Valtteri Bottas.

"Me sentí fuerte desde el principio, desde la Q1; y siempre he ido intentado mejorar, porque el '19,6' (un minuto, diecinueve segundos y seis décimas) del principio creo que me hubiera dejado quinto", explicó Sainz en la entrevista oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en la zona de meta.

"Al final en la primera de las (curvas) 'Lesmos' casi pierdo el control del coche; me llevé un buen susto ahí, pero, por fortuna todo salió bien", manifestó Sainz, que en el mítico circuito italiano igualó su mejor puesto en parrilla, que había logrado en la primera carrera del año, el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg.