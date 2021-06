Carlos Sainz: "Probablemente volvamos a ir como en Ímola o Baréin"

Carlos Sainz (Ferrari) declaró este jueves, en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1, que no espera repetir el reciente podio logrado en el de Mónaco y que necesitan "bajar un poco nuestras expectativas" y saber que "probablemente" van a "ir como en Baréin o Imola".



"Todo el mundo debe estar orgulloso y contento después de ese fin de semana con alta carga aerodinámica y agarre alto en el que logramos ser los más rápidos. Me siento mejor y con más confianza tras Mónaco, eso seguro. Es una buena sensación conseguir tu primer podio con Ferrari en un lugar como Mónaco", dijo Sainz en la rueda de prensa previa.



Sin embargo, Sainz cree que este fin de semana, en Bakú, Ferrari volverá a estar por detrás de Mercedes, Red Bull e incluso de McLaren: "Todavía estamos al comienzo de la temporada y creo que Mónaco va a ser una especie de excepción en términos de rendimiento de coche, así que necesitamos bajar un poco nuestras expectativas y saber que probablemente vamos a ir como en Baréin o Imola".



Al describir el trazado de este fin de semana, Sainz dijo: "Bakú es un circuito difícil, diferente a todos los demás. Para los pilotos es uno de los circuitos más difíciles del calendario. Esperamos obviamente no ir tan fuertes como en Mónaco, pero sí intentar seguir con la buena progresión y las buenas sensaciones. Será un fin de semana difícil, pero con muchas ganas después de ese podio de seguir trabajando y de seguir en la buena dirección".



Sobre cómo va su adaptación a Ferrari señaló: "No es lo ideal cambiar tanto porque tu cabeza se vuelve loca con estilos de pilotaje y configuraciones, pero intento hacerlo lo mejor posible, trabajar. Desde mis días en las categorías inferiores siempre se me ha dado bien adaptarme a los coches de campeonatos diferentes, es algo de lo que disfruto y que me gusta".



Fernando Alonso: "Estoy más contento de lo esperado"





Fernando Alonso (Alpine) declaró este jueves, la víspera de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de F1, que está "más contento de lo esperado" en su regreso al campeonato tras dos años de ausencia.



"Es cuestión de tiempo dar con la tecla. Estamos haciendo las cosas bien y no estoy preocupado en términos de rendimiento. Estoy más contento de lo esperado, estoy disfrutando mucho de todos los fines de semana. Incluso cuando no hay carreras, lo echo de menos. Tengo ganas del triple de Francia y las dos de Austria", dijo.



Y agregó: "Estoy contento con los domingos, no con los sábados. Hay cosas en las que toca seguir trabajando, especialmente a la hora de preparar los neumáticos. Los domingos estoy más o menos contento, hemos puntuado dos veces y en las otras carreras hemos estado cerca de los diez primeros".



Al recordar su salida de la F1 en 2018, Alonso dijo: "Era necesario parar dos años. Había estado 18 temporadas seguidas sin parar en Fórmula 1. La dedicación completa era demasiado exigente para mí, y además, tenía otros retos pendientes. Necesitaba hacerlos para volver más feliz y disfrutar, e incluso sentía que estaba perdiendo el tiempo con la Fórmula 1 antes de 2018. Ahora soy libre para pasarlo bien cada fin de semana".