Carlos Sainz: "Mi objetivo a cinco años es ser campeón del Mundo; Ferrari es el mejor sitio para conseguirlo"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha explicado que su "objetivo a cinco años es ser campeón mundial" y que la escudería italiana es "el mejor sitio para lograrlo", pero, al mismo tiempo, también un equipo que atraviesa "un momento importante" porque está peleando por "volver a lo más alto y eso requiere mucho trabajo de equipo".

"En el momento que firmas el contrato y te conviertes en piloto de Ferrari cambia tu vida completamente. Es algo que siempre había soñado y que logré con 26 años. Mi objetivo a cinco años es ser campeón mundial y creo que Ferrari es el mejor sitio para lograrlo. Estoy en el lugar indicado en el momento indicado. Solo necesitamos un poco de tiempo para intentar que eso ocurra", valoró Sainz.

�� 2021 Team!! Ya estamos preparados para esta nueva aventura. Ahora solo queda esperar para presentar al SF21 y poder darlo todo. Team 2021 !! // We are ready for this new adventure. Now we just have to wait to present the SF21 and send it.

-#Carlossainz#essereFerraripic.twitter.com/R7hw30FFOt