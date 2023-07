Carlos Sainz: "Leclerc tenía prioridad, pero o tiraba o nos quedábamos fuera los dos"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que aunque su compañero de equipo, Charles Leclerc, tenía "prioridad" sobre él este fin de semana, decidió "tirar" para evitar una debacle en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalmente se ha asegurado la quinta posición de salida, justo por detrás del monegasco.

"Charles tenía prioridad durante todo el sábado para salir por delante de mí; en la anterior carrera la prioridad era mía. Nos han empezado a adelantar todos y he visto que yo también estaba en peligro de quedarme fuera. En cuanto nos han empezado a adelantar y a pasar por meta me he dicho 'o tiro o nos quedamos los dos', y he tenido que tirar. Eso ha sido todo", señaló en declaraciones a DAZN.

Verstappen continúa con su mandato en Silverstone por delante de los McLaren; Sainz, 5º y Alonso, 9º El neerlandés fue el más rápido en la Q3 por delante de unos sorprendentes McLaren (Norris, 2º y Piastri, 3º). Sainz partirá desde la 5ª posición y Alonso, 9º. 08 jul 2023 - 17:17

A solid Quali from the team ?? plenty of opportunities for tomorrow’s race! ???? #BritishGP#F1pic.twitter.com/4dJVCNYT13

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 8, 2023

Además, el madrileño resaltó las difíciles condiciones en las que se desarrolló la clasificación en Silverstone. "Ha sido una clasificación muy difícil, como ya llevamos unas cuantas este año, con condiciones mixtas: llueve, no llueve, 'slicks', mojado... Desde el punto de vista del piloto es muy complicado saber qué 'grip' te vas a encontrar en cada curva para apretar. En la Q3 ya estaba seco y hemos tirado; hemos hecho una vuelta bastante buena, pero se ha decidido por milésimas. Al final, quintos", apuntó.

Por último, Sainz reconoció que ve "fuerte" a McLaren, que se garantizó la segunda y la tercera posición de salida el domingo. "Estas últimas carreras y en 'qualy' tiene el mismo problema que nosotros de degradación, así que habrá que ver cuánto aguantan ahí delante y cuánto les podemos apretar. Es un coche que se está empezando a acercar a los de cabeza", finalizó.