Carlos Sainz: "Estoy contento porque me he reencontrado con el coche"

Carlos Sainz (Renault), que concluyó noveno este domingo el Gran Premio de Italia, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Monza que está "contento, porque" se "ha reencontrado con el coche" y que "ha sido un buen fin de semana, en general".

"Ha sido un buen domingo, un buen fin de semana en general. La carrera fue complicada, como esperábamos. Sin DRS y sin rebufos falta nos falta velocidad punta, pero hemos hecho todo lo que hemos podido y he puesto el coche lo más arriba que podía estar este fin de semana", explicó Sainz, que el sábado festejó su vigésimo cuarto cumpleaños con un séptimo puesto en la calificación.

"Me faltaba conseguir puntos aquí, que es uno de mis circuitos favoritos, así que estoy contento", apuntó ante las televisiones el talentoso piloto madrileño, que ocupa el decimotercer puesto del Mundial, con 32 puntos.

"Los Force India han acabado muy por delante y eso pone en valor la clasificatoria de ayer. En ritmo de carrera nos costaba mucho, pero cuando no hay más, no hay más", explicó Sainz después de la carrera de Monza.

"Estoy contento porque me he reencontrado con el coche, he ido más cómodo después de Spa (Bélgica), hemos conseguido arañar una Q3 (la tercera ronda de la calificación) y puntos, así que hay que ser positivos", opinó.

Fernando Alonso (McLaren Renault) manifestó que, además de sus retiradas consecutivas en Spa y Monza, "vendrán más ceros". "Hemos tenido mala suerte. En Spa nos embistieron y aquí hemos tenido un problema con el coche desde la primeras vueltas. Son circuitos en los que no sabíamos si penalizar o no. Podíamos cambiar motor y salir últimos en estos circuitos que no nos son favorables", explicó Alonso.

"Pero al final decidimos que no porque parecíamos más competitivos", apuntó Alonso, de 37 años y que el año que viene no correrá en F1, categoría en la que ha sido dos veces campeón del mundo.

"Cuando abandoné estábamos en los puntos y no íbamos a cambiar el motor, pero ahora tendremos que cambiar en las ultimas carreras, así que vendrán más ceros", explicó. "Espero que no, porque en Singapur, si sales último, llegas ultimo", comentó.

"Habrá que estirar todo lo posible lo que tenemos ahora", indicó este domingo, en Monza, a las televisiones, Alonso, que no sabía aún el motivo exacto de su abandono. "No lo sé muy bien, había algo en la zona eléctrica en las curvas siete u otro. Iba como a tirones. En un momento dado ya se apagó el motor. Estarán investigando ahora y a ver qué es lo que encuentran", concluyó el asturiano, que el miércoles probará un coche de IndyCar de la escudería Andretti en el circuito de Barber, en Alabama (Estados Unidos).