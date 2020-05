Carlos Sainz se despide de McLaren y le pide a su compañero Lando "terminar en lo más alto"

Al poco de hacerse oficial el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari a partir de 2021, el piloto madrileño publicó en su canal de Youtube un vídeo a modo de despedida de la escudería McLaren, con la que todavía tiene contrato hasta finales de 2020.

Bajo el título "Querida Familia McLaren. Gracias", Sainz aparece escribiendo una carta de agradecimiento y cariño: "Rara vez expreso lo que siento sobre un papel en blanco, pero aquí va. Todo el mundo conoce la gran historia de este equipo. Nada nuevo, sin embargo, no fue hasta el momento en que vi los coches de todos mis ídolos uno detrás de otro, a lo largo del boulevard del MTC cuando realmente entendí el significado de ser conductor de McLaren".

"La responsabilidad y el sentimiento de orgullo inmediatamente se hicieron profundos. Teníamos un gran desafío ante nosotros, sin tiempo que perder. Desde el primer momento en que me instalé en el Reino Unido, cada uno de los miembros de esta familia enorme, me hizo sentir como en casa. Algunos de vosotros incluso me ayudásteis a encontrar un piso y establecerme con mi cuerpo técnico, dando muestras de un gran espírito de equipo".

"Pude decir de forma inmediata a los aficionados, patrocinadores, socios, mánagers, equipo de carreras, personal de acogida, y mecánicos que estábamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Por supuesto que Tomasso (Tom Stallard, su ingeniero), fue el remo más fuerte".

"Pese a un comienzo frustrante de temporada en 2019, siempre sentí el apoyo y el cariño de todo el mundo conmigo, y supe sólo que era cuestión de tiempo antes de comenzar a conseguir buenas puntuaciones. La última temporada, fue mi año más fuerte en la Fórmula 1, un gran paso adelante para el equipo. Terminamos cuartos en el Mundial de Constructores, y sexto en el Campeonato de Pilotos, fue un gran logro. Y el podio de Brasil, con todo el mundo arriba, fue la guinda perfecta".

"Siempre he sentido la pasión y el apoyo vuestro, gente, aficionados de McLaren, los que habéis animado en cada país que visitamos. Sois sencillamente fantásticos. Desde el primer día, me disteis calurosas bienvenidas y estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos durante esta transición. No puedo estar más agradecido a toda la familia de McLaren, y espero plantar batalla en la pista el próximo año".

"Es un honor haber sido parte de vuestra historia, y todo lo que puedo decir es gracias".

Esperanza de competir esta temporada y mensaje a Lando Norris

Sainz no terminó sin dedicarle unas palabras a su compañero de carreras, Lando Norris: "Lando, ha sido un placer trabajar contigo, loco. Vamos a terminar esto en lo alto".

"A pesar de esta terrible pandemia, hemos tenido nuestro momento positivo. 2020 aún no ha terminado, y pronto volveremos para darlo todo. Ya habrá tiempo para despedidas cuando termine el año. Hasta entonces, cabeza alta ¡y a seguir luchando!"