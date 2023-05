El brutal dardo de Alonso a su excompañero Ocon

Fernando Alonso está desatado. El asturiano ha recuperado su mejor versión al volante de Aston Martin y vuelve a disfrutar sobre el trazado como hiciera antaño. Este viernes en los primeros libres del Gran Premio de Miami marcó el quinto mejor registro, pero sin duda fue protagonista por un comentario por la radio a su ingeniero en el que aprovechó para dejar un brutal recado a Alpine, su antiguo equipo.

Alonso after his hot lap was interrupted by Ocon:



“These Alpines are fighting in the free practice. But the free practice is their moment so its good”#MiamiGP



