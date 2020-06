Bottas: "Mercedes no está considerando fichar a Vettel"

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas (Mercedes) ha asegurado que el equipo "no contempla" fichar al cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, que anunció su salida de Ferrari al término del presente Mundial, y se ríe de esos rumores, que no le ponen "presión" encima.

"No me afecta. Hemos sido muy honestos sobre cuál es la situación con respecto a los contratos, y recibí un mensaje bastante directo de que no, de que Mercedes no están considerando a Seb", manifestó Bottas en declaraciones a Sky.

Bottas, como su compañero en Mercedes Lewis Hamilton, finaliza su contrato a final de temporada pero confía en poder renovar con las 'flechas plateadas'. No obstante, su jefe de equipo, Toto Wolff, abrió las puertas a pilotos como el propio Vettel, George Russell o Esteban Ocon.

"Es lo mismo que cada año, para mí. Me parece bastante divertido que sin haber realizado una sola carrera, haya pilotos logrando mi asiento. ¡Me hizo reír! Así que no hay presión por ese lado", se sinceró.

El finlandés tiene en mente su objetivo para la temporada, y nada más. "Las cosas se ordenarán de una forma u otra, pase lo que pase. No tengo ningún estrés sobre eso. Tengo la confianza de Mercedes, así que no me preocupo", añadió.

En cuanto a Lewis Hamilton, vigente campeón mundial, y su lucha contra el racismo, opinó que tiene la mentalidad correcta. "Tiene muchos seguidores y mucho poder en ese sentido, así que es bueno que hable. El equipo al completo lo respalda plenamente", aseguró.