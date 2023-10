AMP. Fórmula 1.- Carlos Sainz: "En Ferrari no hay favoritismos"

El español Carlos Sainz (Ferrari) defendió este lunes que en la escudería italiano no hay "favoritismos" con ninguno de los pilotos, por lo que negó que pelee con el monegasco Charles Leclerc por ser piloto número uno del equipo, ya que la "prioridad número uno" de ambos es que Ferrari consiga victorias.

"Mi relación con Fred Vasseur -jefe de equipo de los italianos- es muy buena, yo me llevo muy bien con mucha gente. Aunque tenga una relación muy buena con Leclerc, no quita que yo tampoco la pueda tener, o que no me pueda respetar y ayudar a mí también. Y este año lo demuestra, no ha habido favoritismos ni una dirección clara a seguir", afirmó el piloto madrileño en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0.

Sainz reiteró que no existe ningún trato de favor o predilección por el monegasco, sino que hay "una buena relación del jefe de equipo con sus dos pilotos". "Si no fuese así, sería el primero en decírselo. Es muy buen gestor y muy buen estratega", elogió el español.

"La prensa cree que estamos peleando por ser número uno y dos, pero es culpa de la prensa. Nuestra prioridad número uno, y así está en nuestros contratos, es Ferrari, simplemente que gane Ferrari. No hay piloto uno y dos, siempre será así", insistió el madrileño.

Para el ganador en el Gran Premio de Singapur -única carrera que no acabó con triunfo de Red Bull-, "durante toda la temporada" se ha visto que ambos compiten por un mismo objetivo, "por mucho que la gente quiera encontrar un piloto número uno o dos".

"Charles y yo nunca hemos tenido ningún problema. Se intenta ver como una desventaja, y seguro que no ayuda, pero no contamina, porque lo sabemos gestionar bien. El que quiere a Ferrari no debería alentar demasiado ese discurso, no es verdad", aseveró.

En concreto, se refirió a esas últimas vueltas en el GP de Italia, celebrado en Monza, 'casa' de Ferrari, en el que Sainz tuvo que defender hasta el final su tercer puesto ante un combativo Leclerc en una "carrera bonita". "Fred se fio de nuestro juicio y así fue, salió bien. Demostramos una vez más que somos capaces de pelear y de tener una relación competitiva y respetuosa en pista, no pasó nada", repitió.

"Cuando tu prioridad es Ferrari, no te queda otra que acoplarte a la situación. Y para los dos, la prioridad es poner a Ferrari por delante, pero es que no hay mucha variedad de estrategia este año... Tienes que respetar la posibilidad que te da la carrera, si el compañero está por delante, te tocará parar una vuelta después", agregó sobre el asunto.

Tras una temporada complicada desde el inicio, Sainz apuntó que el objetivo "principal" como equipo es "acabar segundos el Mundial de Constructores", ahora a solo 20 puntos de Mercedes. "Hemos recortado bastantes puntos, sería un buen plus de motivación antes de que acabe la temporada", dijo, mientras que "a nivel personal", la meta será "seguir en el momento" actual, "sacar el máximo rendimiento al coche, tener la oportunidad de hacer un podio o una victoria", porque "acabar tercero" en Pilotos "requeriría que Hamilton o Alonso tuviesen varios ceros".

Aunque el madrileño ve en el Gran Premio de Catar de este fin de semana una "buena" oportunidad para dar otro 'mordisco'. "La gran incógnita es Vegas, será tipo Monza. Ojalá sea ese en el que se de el error de Red Bull. En México sufrimos, Catar puede ser bueno", confirmó.

"ME SIENTO VALORADO, ESTOY EN LA MEJOR ESCUDERÍA DE LA HISTORIA"

Y el piloto español, apela a su rendimiento en Monza, una carrera "especial" que le ha "marcado" en su carrera deportiva. "Gracias a Singapur es fácil olvidarse de Monza, pero para mí fue más importante, delante de los 'tifosi', toda esa gente coreando mi nombre, ser el héroe de esa carrera. Fue una sensación increíble que no olvidaré nunca. Eso me hizo llegar reforzado a Singapur. Sin ese plus de Monza, Singapur hubiese sido complicado", reconoció.

"Seguramente, hay parte de la afición que tenía más dudas o no confiaba tanto, espero que haya cambiado. Por mi parte y la de Ferrari, mejor que haya pasado este podio, pero siempre he notado confianza y apoyo. Espero haber generado ese impacto", añadió sobre si ha cambiado el reconocimiento por parte de la afición de Ferrari.

No obstante, Sainz insistió en que se siente "valorado", porque está "en la mejor escudería de la historia". "La gente que a mí me importa, los pilotos, los jefes de equipo, sí me valoran como me tienen que valorar, ni mejor ni peor. Estoy a mi mejor nivel, pero lo he estado también antes, cuando hacía séptimo y no lo veía nadie... Me llamabais 'El hombre invisible'...", bromeó.

"Tengo que ver cómo puedo hacer este tipo de carreras a principio de temporada, ponerlo todo junto y hacerlo durante una temporada entera. Pero no he cambiado nada, sigo haciendo lo mismo, pero el deporte es así, tienes un plan, un talento, una velocidad, y en cuatro carreras no sale nada y a la quinta sale. Es difícil analizarlo, pero es la montaña rusa del deporte emocionalmente, hay que tejer paciencia", comentó sobre el aspecto más emocional.

Pese a prepararse durante la pretemporada para ser candidato al título, el madrileño vivió un inicio de Mundial "desesperante", aunque fue "paciente" y "al final" el trabajo "ha acabado pagando, tarde, pero ha pagado". "Sabemos perfectamente qué es lo que nos falta, otra cosa es la capacidad de reacción que tenemos para ponerlo en el coche. Si hay alguien capaz de hacerlo es Ferrari. Si no estuviese Red Bull, Ferrari estaría haciendo un año bastante decente, en uno de los años más igualados de la F-1", opinó.

"DECIDIRÉ MI FUTURO EN INVIERNO"

"Este Ferrari no es un coche que me encante o con el que disfrute y le saque todo el rendimiento, pero gracias al año pasado he aprendido como adaptar mi estilo y encontrar cosas en el coche que me ayuden a ir rápido. En eso me centro este año", admitió sobre el Ferrari de 2023.

Sin embargo, es "optimista" para 2024. "Los únicos que hemos sido capaces de plantar un poco cara a Red Bull hemos sido Ferrari. Desde la nueva reglamentación, Red Bull es imbatible, pero nosotros podemos de vez en cuando. Estoy en el mejor sitio para intentarlo el año que viene", insistió.

"Es ingenuo pensar que Vestappen solo gana por el coche. Es un coche competitivo, pero no tiene errores y lo aprovecha. Tienen mucho margen, es su gran ventaja. Con margen, la probabilidad de cometer un error es muy pequeña. Cuando aprietas a un equipo, de repente eres batible", analizó sobre el dominio de los 'energéticos', antes de criticar la posición de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. "No entiendo que se queje del dominio de Red Bull", aseguró.

Preguntado sobre su futuro en Ferrari, avanzó que "se decidirá en invierno". "Si estas en un buen momento de tu carrera, siempre es más fácil negociar, pero creo que las últimas carreras no han cambiado la perspectiva que tienen de mí. Los dos sabemos el potencial de ambos. No nos hemos sentado, para que te vas a distraer en un contrato si tienes cuatro meses en invierno", explicó sobre su futuro.

Finalmente, Sainz valoró la salud actual de la Fórmula 1 como aficionado, indicando que "siempre ha habido dominios", aunque destacó que "las temporadas más bonitas fueron 2007-2008, con dos equipos peleando, como en 2021". "Pero la F-1 ha sabido sobrevivir con luchas de Mundiales muy aburridas, y ahora sigue creciendo. Hay más cosas además de la lucha por el título, es el deporte que más mola ver por la tele, es muy diferente a los demás. Es un deporte muy divertido", zanjó.