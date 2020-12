Alonso vuelve a pilotar el R25 con el que ganó su primer título mundial en 2005

El piloto español Fernando Alonso ha vuelto a subirse este viernes al Renault R25, el coche con el que conquistó su primer título mundial de Fórmula 1 en 2005, durante una exhibición celebrada dentro del Gran Premio de Abu Dabi.

"Es el material de los sueños. ¡15 años después de ganar el Mundial de Fórmula 1, coche y piloto reunidos! El R25 vuelve al asfalto en Abu Dabi con Alonso al volante. Fernando pilotó este coche en las seis últimas carreras del Mundial 2005. Hizo pleno de podios, incluyendo una victoria en la carrera en China que decidió el título", recordó Renault en sus redes sociales.

