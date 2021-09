Alonso: "Puedo seguir pilotando durante dos, tres o cuatro años más"

Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula Uno, aseguró que si se sigue viendo competitivo y mantiene la pasión por pilotar, puede estar compitiendo durante "dos, tres o cuatro años más". El piloto asturiano, que ha vuelto este año a la Fórmula Uno con el equipo Alpine, renovó recientemente su contrato para seguir la temporada que viene, en la que el cambio de reglamentación podría devolverle a los primeros escalones del podio.



"Veremos qué ocurre año a año", dijo el español en una entrevista con la cadena británica BBC. "Primero tengo que disfrutar en la Fórmula Uno y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, que no me gusta el coche, que no disfruto de las carreras, seré el primero en admitirlo y dejarle mi sitio a otra persona", apuntó.



"Pero espero que eso no pase y pueda seguir pilotando durante al menos, dos, tres o cuatro años. No creo que la edad sea un problema. Si tienes más carga aerodinámica, vas más rápido en las curvas, si tienes más potencia, vas más rápido en las rectas. No es que teniendo 20 o 40 años cambie mucho", añadió.



Alonso, que cumplirá 41 años el curso que viene, admitió que tiene una relación de "amor-odio" con la Fórmula Uno ya que es parte negocio y parte deporte. "Probablemente tenga una relación de amor-odio con la Fórmula Uno. Me encanta conducir, me encantan los coches, la tecnología que lo rodea y lo inteligente que es la gente del equipo y los ingenieros. Aprendes muchísimo de esta gente. Pero al mismo tiempo sientes que la mitad es negocio y la otra mitad deporte. No compites en las mismas condiciones que el resto de tus rivales, además de que hay muchas actividades con la prensa y con los patrocinadores durante un Gran Premio". "Es por eso que tienes que intentar ahorrar energías para cuando te pones al volante. Fuera del coche intento guardar energías y quizás por eso doy la impresión de que soy una persona muy reservada", apuntó.