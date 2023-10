VÍDEO: Fútbol.- Javier Tebas: "Todo el mundo sabe que Florentino Pérez es intocable"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró que "todo el mundo sabe" que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es "intocable", al mismo tiempo que pidió "más transparencia" en el estamento arbitral y afirmó que ve "normal" que los clubes estén "enfadados y dolidos" por el 'caso Negreira'.

"Villarejo habla mucho y sus tácticas para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Pero dice que Florentino (Pérez) es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es algo 'vox populi' en este país, lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Villarejo era policía y Rubalcaba fue Ministro del Interior, me podría cuadrar", sostuvo Tebas desde la sede de LaLiga este martes.

Así valoró el presidente de la patronal las palabras de Villarejo en RAC1 afirmando que "Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça", en referencia a los pagos de los blaugranas a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Por ello, para el excomisario, el presidente del Real Madrid "es intocable".

Precisamente, y sobre ese 'caso Negreira', Tebas admitió que es "un tema que a los clubes les hace mucho daño". "Que los presidentes estén enfadados y dolidos, hasta cierto punto, es normal. Todos estamos de acuerdo que el daño reputacional que se está haciendo al fútbol es muchísimo, y que nos va a costar mucho levantarnos de lo que está pasando", lamentó

"Es verdad que es el Barcelona el que está, o algunos presidentes de Barcelona, acusados de no explicar por qué se hacían esos pagos. Pero el daño de reputación es contra todo el fútbol español, tanto al Sevilla como al Alcorcón", agregó sobre este asunto, dudando del precio de 4.000 euros de esos informes por los que el club blaugrana, según el expresidente Sandro Rosell, pagaba a Negreira. "Valían mucho menos y cobraban mucho más", defendió.

También sobre el FC Barcelona, Tebas insistió en que con los documentos que poseen sobre la compra de Barça Studios por parte de Orpheus Media y Socios.com confirman, como la propia auditoría del club, que se hizo un primer pago "de 20 millones o 10 millones", pero después no hubo otro en junio de 2023, que sí estaba acordado "en documento público, ante notario".

"Esos son los documentos que tenemos en septiembre, en agosto del 2022, y con esos nosotros no podemos evaluar si el FC Barcelona, Orpheus y el señor Roures mienten ante el notario. Lo que sabemos es que en junio no pagó Mediapro y no pagó Socios.com, y que después ha habido unas terceras compañías que no han resuelto la situación que había en esa operación. Y no hay más", agregó, aunque avanzó que "si se acredita que hay un engaño en todo esto, se abrirá un expediente disciplinario".

Finalmente, Tebas reiteró no estar "contento" con el tema arbitral y pidió "mejorar bastante". "Hay mucha desazón en presidentes de clubes, en jugadores, en entrenadores, hay que tomar decisiones y analizar los problemas, no decir que lo hacemos todo bien. Tenemos que empezar por más transparencia, hay que oír lo que dice el VAR, tenemos que poder entrevistar al árbitro, como están haciendo ya en otras competiciones. Una de las medicinas para este problema es ser más transparentes", zanjó.

