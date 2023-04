Vela.- El Team Holcim-PRB planea llevar un mástil de repuesto a Brasil para seguir en The Ocean Race

El Team Holcim-PRB planea sus próximos movimientos, meditando llevar un mástil de repuesto a Brasil, tras haber desarbolado este jueves a aproximadamente 20 millas de la costa brasileña, mientras que el 11th Hour Racing Team lidera con rumbo norte la flota de The Ocean Race.

Cerca de las 0500 UTC, mientras su barco navegaba hacia el este con vientos moderados del norte y buen estado del mar, el mástil del Team Holcim-PRB se vino abajo. El patrón Kevin Escoffier envió un mensaje al Control de Regata diciendo que la tripulación estaba a salvo y, poco después, afirmó que el barco estaba seguro y no requería asistencia.

"Estábamos muy bien. Estábamos líderes con nuestra nueva tripulación, fresca y descansada. Tuvimos un fallo mecánico y el mástil se vino abajo", dijo Escoffier tras el incidente. "Así es la vida. Estamos trabajando ahora en una jarcia provisional para volver a puerto y regresar a la regata lo antes posible. El equipo está trabajando duro para encontrar una solución", añadió al respecto.

Pese a que es un serio traspiés para un equipo que ha ganado 19 de los 20 puntos posibles en las tres primeras etapas de The Ocean Race, Escoffier no se da por vencido. "La salida desde Newport es el 21 de mayo y, si logramos llegar, seguiríamos liderando The Ocean Race, por lo que estamos trabajando duro para hacerlo posible", agregó.

El Team Holcim-PRB está analizando todas las opciones, incluida la de llevar un mástil de repuesto a Brasil para reanudar las regatas en la etapa 4, asegurándose así al menos un punto y reincorporándose a tiempo a la flota en Newport para la etapa transatlántica.

Si al final resulta logísticamente imposible, otras opciones podrían pasar por enviar el barco y el mástil de repuesto por separado a Newport para la etapa 5 (también con muy poco tiempo) o a Aarhus para la etapa 6. La decisión se tomará en las próximas horas, pero por ahora tanto el barco como la tripulación están a salvo y aún compitiendo en la carrera.

"Son noticias impactantes. Afortunadamente, nadie ha resultado herido, pero es una pena. Kevin está haciendo un regata enorme. De hecho, lo vimos anoche, hablamos brevemente por VHF", indicó Robert Stanjek desde el GUYOT environnement - Team Europe. "Sufrimos con ellos, por supuesto. No le desearías eso a nadie", lamentó Stanjek.

Mientras, el 11th Hour Racing Team ha subido un lugar para tomar la delantera de la flota, y tiene al Team Malizia 10 millas por detrás y al Biotherm también muy cerca. El GUYOT environnement- Team Europe tiene 30 millas de retraso, pero mantiene el ritmo en las últimas 24 horas.

"Todo está bien a bordo", informó Francesca Clapcich desde el 11th Hour Racing Team. "Pero hace mucho calor a bordo, es muy difícil dormir. Es agradable estar en cubierta con el aire fresco, no hay mucha agua", concluyó Clapcich.