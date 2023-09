Vela.- Grant Dalton: "Queremos romper ese estereotipo de que la vela es un deporte para ricos"

El CEO de la America's Cup, Grant Dalton, defendió que una de las "misiones" de la competición, que se disputará en Barcelona en 2024, será "romper con ese estereotipo de que la vela es un deporte para ricos", al mismo tiempo que no confirmó si la Copa seguirá en la Ciudad Condal en la próxima edición y aseguró que las cuotas de género "no son una buena idea" en la disciplina, ya que las considera "degradantes".

"Es verdad que será gratuito, como queremos que la TV sea en abierto, no nos da beneficio, supone costes. Uno de los éxitos para la vela en Nueva Zelanda es que se ha convertido en el deporte para el pueblo. Claro que la gente piensa que es un deporte de ricos, pero en España tenemos al misión de romper ese estereotipo de que es un deporte para ricos", explicó Dalton desde el NH Collection Eurobuilding de Madrid, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, UnicajaBanco y Vithas.

El neozelandés cree que es un objetivo viable gracias al "apoyo" de la ciudad anfitriona "y el Gobierno español". "Queremos que la gente viva una experiencia gratuita y aprenda. Democratizar la vela, pero también aprender, difundir las pequeñas embarcaciones para que los niños puedan interesarse en este deporte", agregó.

Barcelona acogerá la 37ª edición de la Copa América de Vela, del 22 de agosto de 2024 al 20 de octubre, con el "objetivo" de "recuperar el legado de Barcelona 92". "La mayoría de deportes llegan y se van, no dejan nada atrás y el legado es sumamente importante, es fundamental. Una de las cosas que pasó en 1992 es que los voluntarios fueron una parte enorme del legado, el espíritu olímpico sigue fuerte. Nosotros ya tenemos mas de 3.000 voluntarios registrados y eso será importante para el legado", apuntó.

"El segundo legado será contribuir a fomentar la sostenibilidad, fomentar el hidrógeno, algo que es importante para Barcelona. En la industria marina, parece que el hidrógeno se abre camino, más que los combustibles fósiles. Queremos fomentar este deporte a través de patrocinadores que quieren dejar ese legado también, fomentar la diversidad. Siempre hay que mirar más allá del título, los pilares que dejaremos atrás cuando nos marchemos y que quizá permanezcan durante bastante tiempo", defendió Dalton sobre el impacto que podría tener la prueba en la ciudad anfitriona.

Sin embargo, se mostró "escéptico" con el impacto económico. "Estamos hablando de mucho dinero, no lo puedo juzgar, pero tiene un impacto significativo. 1.200 millones y 19.000 empleos es lo que se ha comentado, pero dudo que se haya sobrepasado, pero si estas cifras se registran, diría que el éxito ha sido enorme, gigantesco", deseó.

"LAS CUOTAS DE GÉNERO SON MÁS DEGRADANTES"

En el terreno de la prueba completamente femenina en la próxima edición de la Copa América, Dalton insistió en que es partidario de "una competición solo de mujeres", porque no cree en las cuotas de género. "Me da la sensación que es algo más degradante, no es una buena idea. Hay tantas mujeres marineras que lo hacen tan bien... Son lo suficientemente buenas para navegar con estos barcos, están capacitadas para hacer los trabajos físicos, no veo que haya barreras", explicó.

"Estamos orgullosos de ser los primeros organizadores de hacerlo de manera adecuada. No queremos ocultarlo, si lo hacemos es para que se vea", añadió sobre la prueba femenina.