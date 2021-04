La trilogía entre McGregor y Poirier contará con un aforo completo de 20.000 espectadores en Las Vegas

Después de que Connor McGregor lanzase un mensaje en sus redes sociales insinuando la cancelación de su pelea con Dustin Poirier, la UFC hizo oficial esta revancha. La trilogía, con una victoria para cada uno, será el 10 de julio en el TD Mobile de Las Vegas y se espera que las gradas estén llenas de aficionados, con un aforo completo de 20.000 espectadores.

