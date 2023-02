Tom Brady vuelve a retirarse 365 días después

Tom Brady, el mejor jugador de la historia del fútbol americano, ha anunciado este miércoles su retirada. La leyenda de la NFL, él solo tiene más Super Bowls, que cualquiera franquicia de la liga, ha decidido colgar su casco por segunda vez en solo año y esta vez parece que será la definitiva.

