Tigist Assefa, récord del mundo de maratón en Berlín con un tiempo de 2:11:52

La etíope Tigist Assefa logró este domingo el récord del mundo de maratón en Berlín con un tiempo de 2h11:53, en una carrera en la que en categoría masculina se impuso el keniano Eliud Kipchoge, que ganó por quinta vez en la ciudad alemana superando a Haile Gebrselassie.



Assefa, que regresó a Berlín para defender el título que ganó en 2022, con 2h15:37, la quinta mejor marca de la historia en el que era su segundo maratón, se impuso en solitario en meta, solo unos minutos después de que Kipchoge hiciera historia con su quinto triunfo en la ciudad alemana con 2h02:42, lejos de su plusmarca mundial (2h01:09).



La atleta etíope, que impuso desde el principio un ritmo muy rápido en busca del récord, rebajó considerablemente en más de dos minutos la anterior plusmarca mundial, establecida por la keniana Brigid Kosgei en Chicago en 2h14:04.

Con su triunfo, Assefa quiso sumarse a la fiesta de Eliud Kipchoge, sobre el que recayeron desde el principio todas las miradas y que no defraudó, puesto que volvió a ganar su carrera preferida, aunque esta vez sin récord.



Hace justo un año, en la anterior edición, Kipchoge logró batir el récord del mundo que estaba en su posesión con un tiempo de 2h01:09, recortando en treinta segundos su anterior plusmarca mundial que estaba en 2h01:39, lograda también en la ciudad alemana en 2018.



En esta ocasión el atleta keniano, de 38 años, volvió a ganar y demostró la relación especial que tiene con este maratón. Lo ha corrido seis veces y, salvo en la primera ocasión, en 2013, que fue segundo, ha ganado siempre.



El recorrido del maratón de Berlín es ideal para batir marcas por su perfil llano y su desnivel máximo de 53 metros sobre el nivel del mar. La salida y la meta están a pocos metros en la larga avenida Grober Stern, que atraviesa el céntrico parque Tiergarten, y durante el recorrido hay muchas calles amplías y curvas poco pronunciadas que facilitan la carrera.

Madness. Tigist Assefa destroys the marathon world record, running 2:11:53 to win the #BerlinMarathon. She takes 2 minutes, 11 seconds off the previous record, skipping the 2:13s and 2:12s altogether. pic.twitter.com/tQdfxrpt2o