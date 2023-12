Tenis.- Nick Kyrgios: "Si dependiera de mí, no quiero jugar más, no puedo caminar sin dolor"

BERLÍN, 13 (dpa/EP)

El tenista australiano Nick Kyrgios admite que actualmente no puede ""caminar sin dolor" y que esta situación le hace pensar que no quiere "jugar más", aunque aún quiere hacer un esfuerzo por intentar seguir "uno o dos años más".

"Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Sólo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor", declaró Kyrgios en el podcast 'On Purpose'.

Al exfinalista de Wimbledon le gustaría dejar el tenis inmediatamente, pero planea continuar "uno o dos años más" porque quiere despedirse en sus "propios términos". "Tengo mucho más que dar pero, para mí, no tengo ganas de jugar más", recalcó.

Kyrgios quiere volver el año que viene después de jugar sólo un partido en un 2023 plagado de lesiones, donde fue operado de la rodilla en enero y de la muñeca en octubre. Además, no está en condiciones de participar en el 'Grand Slam' de casa, el Abierto de Australia del mes que viene.

"Sólo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y descender a mi manera. Creo que aún me queda cuerda para rato y todavía tengo la capacidad de jugar uno o dos años. Estaré en paz con todo lo que he conseguido", destacó.

El temperamental australiano alcanzó el número 13 del ranking en 2016 y ganó siete títulos ATP. Llegó a la final de Wimbledon el año pasado, cuando también ganó el título de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.