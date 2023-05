Tenis.- Kerber asegura que su "corazón también está puesto en el tenis" y espera que tenga "espacio" con su maternidad

BAD HOMBURG (ALEMANIA), 24 (DPA/EP)

La tenista alemana Angelique Kerber, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres 'Grand Slams', ha mostrado sus ganas de volver al circuito WTA tras ser madre, ya que su "corazón también está puesto en el tenis" y considera que puede haber "espacio" para el deporte y la maternidad en su vida.

Pese a que lleva sin jugar desde Wimbledon 2022, la alemana no pierde de vista el circuito profesional. "Mi corazón también está puesto en el tenis en esta nueva etapa de mi vida. Y espero que haya espacio para ambos en mi vida", declaró en la web del torneo de Bad Homburg, del que es embajadora.

Kerber no se pone una fecha exacta de vuelta, pero quiere hacerlo cuando sienta que vuelve a ser competitiva y esté en buen estado de forma. "Una cosa es segura: no jugaré torneos solo para entrenar, si no que me daré el tiempo necesario hasta que me sienta preparada", afirmó.

Sobre la maternidad recalcó que se ha deshecho de "malos hábitos" mucho más rápido de lo que esperaba, porque la situación se "lo exigía" y le ha permitido evolucionar. "Durante esta fase, aprendes mucho sobre ti misma y descubres nuevas facetas. Es un momento emocionante", concluyó.