Tebas: "Si España quiere ser la mejor selección habrá que mejorar mucho el fútbol no profesional"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, sugirió que si España quiere volver a ser la mejor selección del mundo se debe mejorar el fútbol no profesional y acusó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de haber avanzado "poco o nada" durante el año que lleva al frente del organismo.

"Tendrá que trabajar un poco más y saber el rumbo que quiere. Todo depende del objetivo que quieras. La Federación, con el presidente Villar, ha sido campeona del mundo y dos veces campeona de Europa. Si el proyecto era tener la mejor selección, Villar lo consiguió", dijo Javier Tebas tras participar junto al presidente de la Asociación China de Fútbol (CFA), Du Zhaocai, en la puesta de la primera piedra de la ampliación de la base de entrenamientos de la CFA en la localidad madrileña de Algete.

A juicio del presidente de la patronal de clubes, la RFEF "tiene que tener otros objetivos, y eso es lo que hay que plantearse". "Si quiere ser la mejor selección del mundo habrá que mejorar muchísimo lo que es el fútbol no profesional. Ese tema en este año que lleva de presidente ha avanzado muy poco o nada. Si el objetivo es intentar quitar las competencias al fútbol profesional y enredarnos constantemente por ahí va por buen camino", ironizó.

La disputa de la Supercopa de España en el extranjero le parece "bien", aunque recalcó que no le gusta el formato. "Tiene que ser una final a dos, no a cuatro. Eso es una nueva competición que afecta al fútbol profesional y que debemos dar autorización, si no organizarla nosotros. Que jueguen en el país que mejor le sirva a la federación, pero con el formato no estamos de acuerdo", reiteró.

Asimismo, el presidente de LaLiga se volvió a referir a la disputa con la RFEF por los partidos de LaLiga los viernes y los lunes. "¿Dos partidos el viernes? Mejor siete. Vamos a ver si terminamos la parte del convenio sustancial, en la que no va a entrar lo del lunes y viernes. Nosotros entendemos que es una competencia que ya está establecida y es de la Liga", subrayó.

Por otro lado, confesó que "sí" le gustaría que España albergara otro Mundial, tras el lejano de 1982. "Ya hace muchos años que hicimos la última competición y la Eurocopa es un poco compartida. Si es con Portugal todo queda entre nosotros casi, pero si me gustaría", insistió el mandatario de LaLiga. España y Portugal ha admitido que han iniciado las conversaciones para estudiar una candidatura conjunta para la edición de 2030.