El show de Bad Bunny en la WWE en Puerto Rico, con victoria incluida

Bad Bunny no deja de sorprender a propios y extraños. El artista puertorriqueño pasó de ser un foco de atención en la Gala Met el pasado martes a subirse a un ring de la lucha libre este pasado sábado, en el evento Backlash de WWE que tuvo lugar ante un público entregadísimo de San Juan, Puerto Rico. El puertorriqueño se enfrentó a su paisano Damian Priest, no tan aclamado, en lo que no fue su primer combate en un ring de 'wrestling', pues ya peleó varias veces, como en WrestleMania 37 o en el Royal Rumble de 2022.

El famosísimo artista ha sido aclamado en redes por su despliegue de movimientos en la lucha. Para empezar, salió con el tema de 'Chambea', que volvió locos al público de San Juan en el Coliseo José Miguel Agrelot al no esperárselo para nada. Su pelea se convirtió en un concierto antes de luchar.

Making his way to the ring as Puerto Rico sings along to Chambea, @sanbenito is here at #WWEBacklash ready to compete! pic.twitter.com/fK5Wzn7GnX — WWE (@WWE) May 7, 2023

Pero lo bueno llegó en el combate ante Priest, antiguo compañero suyo y ahora enemigos. Para empezar, recibió un movimiento sobre una mesa en los alrededores del ring, al ser una lucha sin descalificación. Luego se vengó, con varios golpes con los palos de kendo a su rival.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Más tarde, incluso Rey Mysterio hizo su aparición para ayudar a Bunny, contrarrestada por la intervención del Judgment Day, el grupo enemigo de Bad Bunny esta noche. Pero al final, fue el cantante el que se llevó el gato al agua, ejecutando un impresionante Canadian Destroyer para vencer a Damian Priest y desatar la locura de San Juan.

This is the #1 musician in the world doing a Canadian Destroyer in a WWE ring btw pic.twitter.com/Clf2SoCBgg — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) May 7, 2023

Un momento apasionante del puertorriqueño, que ha dejado boquiabierto a las redes por su manejo en la lucha libre. No solo se le da bien cantar, desde luego.