Sudáfrica tumba a Francia en "su" Mundial; Inglaterra avanza a semis tras dejar por el camino a Fiyi

Sudáfrica, vigente campeona del mundo, tumbó este domingo a la anfitriona Francia en un partido con suspense hasta el final (28-29) y se clasificó para las semifinales de la Copa del Mundo, en las que se medirá el sábado 28 a Inglaterra, que ganó a Fiyi con muchos apuros.

