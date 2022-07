Ruth Beitia, en #Km42: "No tenía ninguna duda de que llegaría la medalla, pero no lo podías explicar"

Este lunes fue un día muy especial para Ruth Beitia, una de las mejores atletas de los últimos tiempos: Beitia, medalla de oro en los JJOO de Río de Janeiro, recibió la medalla de bronce en salto de altura de los JJOO de Londres, cuatro años antes, tras la descalificación por dopaje de la rusa Svetlana Shkolina.

Ruth confesó después, en el #Km42 de El Partidazo de COPE, sentirse "feliz", pese a que le robaron "el momento más bonito que puede vivir un atleta, que es el reconocimiento del público, el pódium, dar la vuelta al honor, llevar la bandera...".

Pero diez años después, tiene su segunda medalla olímpica en las manos, "cerca de mi familia, de la gente del deporte, del Comité Olímpico Español", reconoció al tiempo que agradecía a su presidente, Alejandro Blanco, "la ceremonia tan bonita".

Sobre las sospechas de la rusa: "No tenía ninguna duda"

Ruth se mostró muy segura de que la medalla de bronce que ha recibido este lunes acabaría llegando: "No tenía ninguna duda. Sabía que en algún día llegaría esa medalla, pero no lo puedes explicar, no lo puedes decir porque sería muy injusto. Hasta que nadie está señalado, es muy complicado estar con la sensación rara de la mosca detrás de la oreja. Y salí con la sensación agridulce de que llegaría esa medalla".

La atleta cántabra ha convivido mucho tiempo con esa sospecha por su rival. Pero en el momento de finalizar por detrás de la rusa Shkolina, le 'amargó' el la medalla de 'chocolate': "Estar en unos Juegos Olímpicos, que es la leche, y salir con la sensación de no irme feliz es complicado".

Por suerte, el destino le puso el oro olímpico en su vida, "lo más grande que puede lograr un deportista".