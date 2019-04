RFEF, FIFA Y UEFA defienden el uso del VAR pese a su imperfección

Velasco Carballo: "El VAR no es perfecto y tampoco pretendemos que lo sea"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, así como los responsables de árbitros de la FIFA y la UEFA, Pierluigi Collina y Roberto Rosetti, han defendido el uso del VAR con un "protocolo único" y pese a su imperfección para que el fútbol no pierda su esencia.

En la mesa 'El arbitraje y el VAR: experiencias, aplicación y desarrollo' del World Soccer Congress que se está llevando a cabo en Barcelona este viernes y el sábado, Velasco Carballo, Collina y Rosetti fueron de la mano en la defensa del VAR, destacando su alto grado de acierto e intervención pese a no llegar a esa perfección, que no es buscada.

"El VAR no es perfecto y tampoco pretendemos que lo sea, nos gusta el fútbol y el VAR sirve para ayudar en decisiones críticas", se sinceró Velasco Carballo, quien destacó el gran trabajo hecho en el colectivo arbitral español para implantar esta tecnología en las mejores condiciones posibles.

Velasco Carballo desveló datos relevantes sobre el uso del VAR en la primera parte de la temporada en España, como que se mejoró en un 4,79% el acierto a la hora de pitar penaltis, o un 1,11% en los fueras de juego, además de favorecer en un 6,23% al acierto a la hora de dar o anular un gol. "Que en más del 6% de los goles el VAR haya tenido incidencia demuestra que no es perfecto pero que es una ayuda", recalcó.

En lo que va de LaLiga Santander, hasta la jornada 31, se han hecho un total de 87 revisiones --47 goles, 31 penaltis, 6 tarjetas rojas y 3 confusiones de identidad-- y de ellas 38 fueron revisadas por el árbitro a pie de campo (en situaciones subjetivas) y 49 recomendadas por el VAR (situaciones objetivas no opinables).

Destacó, en concreto, el descenso en las simulaciones de jugadores, que pasa de las 19 en la temporada 17/18 a las 6 de esta temporada, un 68% menos. "Es una evidencia que este número no es casual, un descenso de esa magnitud está relacionado con el hecho de que cuando alguien se siente observado comete menos infracciones", manifestó.

Para llegar a estas cifras de acierto se hizo una formación dura. Fueron 27 horas de sesiones teóricas, 30 horas de simulador con 750 clips de vídeo para cada árbitro. También se pitaron 62 encuentros 'off line' y 101 partidos en vivo de preparación, entre mayo y agosto de 2018. "El esfuerzo que hicieron nuestros árbitros fue increíble", aseguró.

Con esta preparación se pretende hacer mejor al árbitro, y evitar que se confíe por el hecho de tener el VAR detrás. "Los árbitros son muy buenos, tenemos que defender entre todos que el VAR no haga peor a los árbitros porque piensen que hay una red de seguridad para corregir sus fallos. Si los árbitros se vuelven peores acabará en una mayor intervención y la credibilidad del árbitro irá en descenso", argumentó.

"A los árbitros les decimos que arbitren como si no hubiera el VAR, y que si se comete un fallo entonces den paso al VAR. Es esencial que se siga arbitrando como se ha hecho, con el VAR como el seguro de hogar que todos debemos tener pero queremos no usar", explicó.

Además, apuntó una posible novedad respecto a que se está tratando de implantar el VAR en LaLiga 123 para la próxima temporada. "En cuanto a la satisfacción, creo que en España la mejor demostración es que los clubes de Segunda División quieren tener el VAR la siguiente temporada. Seríamos pioneros junto a Alemania en tener VAR en Segunda si acaba con éxito", señaló.

Por su parte, el jefe de árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, también se centró en defender la aplicación del VAR y lo argumentó con los datos del Mundial de Rusia 2018. "El Mundial fue un éxito, mucha gente asegura que fue el mejor de la historia, y los árbitros contribuyeron a ello", aseguró.

"Decían que el juego no sería el mismo nunca más, que habría demasiadas intervenciones, y no. Teníamos cierto miedo, pero el VAR intervino poco", aseguró. En los 64 partidos del Mundial hubo 20 revisiones (1 intervención cada 3,2 partidos) y un total de 455 incidentes comprobados (7,11 por partido) en el vídeo, y el VAR dio 9 penaltis no pitados inicialmente.

El acierto de los árbitros fue del 95,61%, antes de la aplicación del VAR, en esos 455 incidentes. "Si hay un error arbitral en una situación puntual, ahí usamos el VAR para tener un 99,34% de las situaciones corregidas, el 100% en cuanto a situaciones de fuera de juego", señaló, dejando ese pequeño margen a la imperfección.

También su compatriota Roberto Rosetti, jefe de árbitros de la UEFA, se movió en la misma línea. "El VAR no es algo perfecto, tener el 100% de acierto en fútbol es imposible. Y las discusiones y la polémica seguirán siendo parte del fútbol. Con el VAR se intenta seguir un protocolo internacional, y al final decide el árbitro", explicó.

"Sabemos que el VAR no es perfecto pero podemos recudir las decisiones arbitrales incorrectas. Nos gusta el fútbol y nos gusta así, un objetivo es proteger el fútbol y no queremos destruir el espíritu del fútbol ni hacer demasiadas intervenciones", argumentó al respecto.

Tanto Velasco Carballo, como Collina y Rosetti confirmaron que el protocolo debe ser único para que el VAR tenga un sólo idioma mundial. Rosetti, al respecto, dejó a modo de resumen la siguiente reflexión: "Solo el árbitro tomará la decisión final, no nadie que está en otra sala o en la luna, aunque el VAR sea sus ojos".