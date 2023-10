Nueva Zelanda termina con el sueño de Argentina y es el primer finalista del Mundial

Nueva Zelanda se clasificó este viernes para la final del Mundial de Rugby tras ganar con claridad (6-44) a una Argentina que mostró orgullo pero no pudo frenar la gran superioridad de los "All Blacks" en todos los ámbitos del juego.

Los neozelandeses, que se mostraron muy superiores durante casi todo el encuentro, especialmente en el segundo tiempo. Mantuvieron su ilustre tradición y se clasificaron para su quinta final en diez mundiales. En las cuatro anteriores lograron tres títulos y un subcampeonato.



"Los Pumas" mantuvieron la intensidad que les había llevado hasta aquí, pero cometieron errores en ajustes defensivos y no lograron anotar un ensayo. Un balance claramente insuficiente ante un equipo que juega al rugby con mucha calidad y oficio, pero también con el orgullo de llevar la legendaria camiseta negra.

Nueva Zelanda disputará la final el próximo día 28 en este estado ante el ganador de la otra semifinal, Sudáfrica-Inglaterra, que se disputa mañana sábado también aquí.

FICHA DEL PARTIDO:

6 - Argentina: Gallo (Sclavi, M.67), Montoya (Creevy, M.64), Gómez Kodela (Bello, M.51), Petti, Lavanini (Alemanni, M.41), González Samso; Kremer, Isa (Bruni, M.64), Bertranou (Bazán Velez, M.51), S. Carreras, M. Carreras (Sanchez, M.66), Chocobares (Moroni, M.64), Cinti, Boffelli y Mallia.

44 - Nueva Zelanda: De Groot (Williams, M.56), Taylor (Taukei'aho, M.51), Lomax (Newell, M.56), Whitelock (Retallick, M.61), S. Barrett, Frizell, Cane (Papali'i, M.66), Savea; Smith (Christie, M.56), Mo'unga, Telea, J. Barrett, Ioane (Lienert-Brown, M.61), Jordan, B. Barrett (McKenzie, M.56).

Anotaciones: 3-0, M.5: Golpe de castigo de Emiliano Boffelli. 3-5, M.11: Ensayo de Will Jordan. 3-7, M.12: Transformación de Richie Mo'unga. 3-12, M.16: Ensayo de Jordie Barrett. 6-12, M.31: Golpe de castigo de Emiliano Boffelli. 6-15, M.31: Golpe de castigo de Richie Mo'unga. 6-20, M.42: Ensayo de Shannon Frizell. 6-25, M.42: Ensayo de Aaron Smith. 6-27, M.43: Transformación de Richie Mo'unga. 6-32, M.49: Ensayo de Shannon Frizell. 6-34, M.50: Transformación de Richie Mo'unga. 6-39, M.62: Ensayo de Will Jordan. 6-44, M.73: Ensayo de Will Jordan.

Árbitro: Gardner (AUS). Mostró tarjeta amarilla a Scott Barett (m.65) por Nueva Zelanda.

Incidencias: Primera semifinal de la Copa del Mundo de Rugby de Francia, disputada en el Estadio de Francia de Saint-Denis, bajo una lluvia fina pero persistente y ante 77.653 espectadores.