Irlanda se impone a Italia y acaricia el Grand Slam

La selección irlandesa de rugby dio un nuevo paso hacia la consecución del Grand Slam tras encadenar su tercera victoria consecutiva en la presente edición del Seis Naciones, tras imponerse este sábado por 20-34 a Italia. Un marcador que no reflejó los numerosos apuros que pasó en el Olímpico de Roma el "XV" del Trébol, que no pudo cantar victoria hasta falta de diez minutos para el final (20-32) gracias un ensayo de Mack Hansen.

