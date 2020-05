Recio: "Ningún equipo va a llegar al cien por cien"

El jugador del Leganés José Recio aseguró que "ningún equipo va a llegar al cien por cien" al reinicio liguero debido a los dos meses de parón por el coronavirus y destacó la "motivación" que tiene el grupo y su entrenador, Javier Aguirre, para conseguir la permanencia en LaLiga Santander.

"Soy partidario de que una vez que se comience, se juegue cada tres o cuatro días. Creo que tenemos plantilla suficiente para afrontar esas cinco semanas. Sabiendo que hay riesgo de lesiones, provocado por las semanas de cuarentena, pero nos estamos preparando de la mejor manera", dijo Recio en una rueda de prensa telemática.

"Todos partimos de la misma base, pero habrá más riesgos. Está claro que no vamos a llegar ningún equipo al cien por cien", añadió el malagueño, que considera "peculiar" a este nuevo fútbol. "Es distinto jugar sin afición, con todos los protocolos que se están realizando previos a los entrenamientos y todo lo que se está haciendo para poder jugar. Vi los partidos de la Bundesliga con mucha ilusión de que aquí también se pueda jugar", indicó.

El centrocampista del Lega, sin embargo, cree que hay situaciones que "no tienen mucha lógica". "Cuando volvamos a jugar estaremos en el vestuario o en los córners nos agarramos y luego no puedes abrazar a un compañero cuando marca un gol. Al final quieren llevar la imagen de que se están poniendo las medidas oportunas", espetó.

Además, el jugador pepinero dejó claro que no pueden pensar en conseguir la salvación por otro medio que no sea jugar. "Hay cosas que nosotros no podemos manejar. Tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer que es entrenar, prepararnos lo mejor posible y dar por hecho que la competición se va reanudar, para eso estamos entrenando. Queremos ponernos en el mejor tono posible para intentar salvarnos en el campo jugando las jornadas que faltan", dijo.

Además, Recio reconoció que le "gustaría" que se "diera una fecha de comienzo" para "marcar el objetivo cuanto antes", se mostró a favor de los cinco cambios, en contra de una concentración larga previa al reinicio y no se posicionó al ser preguntado por AFE. "No es algo que yo pueda comentar. AFE lo que tiene que hacer es aclarar sus diferencias y ojalá se resuelva lo antes posible para que nos defiendan como han intentado defendernos durante todos estos años", sentenció.

"NOS ESTAMOS JUGANDO LA VIDA"

Preguntado por la motivación del equipo, que ganó al Villarreal en la última jornada previa a la suspensión de Liga y está a tres puntos de los puestos de permanencia, Recio afirmó que "no hace falta decir nada". Sobre todo estar mentalmente preparados, ser conscientes de que la temporada continúa, no empieza de nuevo, quedan once jornadas y nos estamos jugando la vida", apuntó.

"Creo que es suficiente motivación. Físicamente es muy difícil que los equipos lleguen al cien por cien, quedan esas cinco o seis semanas de lucha, y tenemos un entrenador que tiene una gran virtud: es un motivador nato. Vamos a dar hasta el último aliento para intentar salvarnos", finalizó al ser preguntado sobre Javier Aguirre.