Pistorius podría salir de prisión

El atleta sudáfricano Oscar Pistorius, que asesinó a su novia Reeva Steenkamp en 2013, comparecerá este viernes a una audiencia de la junta en Pretoria que decidirá si darle al atleta paralímpico la libertad condicional tras cumplir la mitad de la sentencia de 15 años de prisión. El juicio del que todos están atentos en el país sudáfricano se celebra este viernes.

Ante la posibilidad de que Pistorius pueda salir de la cárcel, los padres de la víctima han mostrado su rechazo, según ha afirmado su abogada, Tania Koen. "Es una experiencia muy traumática (para los padres). Como pueden imaginar, es doloroso. Tener que volver a ver a Oscar Pistorius esta mañana", declaró Koen a los periodistas antes del inicio de la audiencia de una junta que decidirá el futuro del velocista. "Es el asesino de su hija. No creo que deba ser puesto en libertad. Siento que no ha mostrado remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche", dijo la abogada.

Por otra parte, agregó que los padres "todavía están de duelo" y que, aunque "diez años suena a mucho tiempo (...), para ellos el tiempo no les ha valido. La echan de menos (a su hija) todos los días".

Koen declaró a las puertas del Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria, donde se celebra hoy a puerta cerrada la audiencia, en la que la madre de Steenkamp, June Steenkamp, presentará declaraciones escritas y orales. En el mismo sitio, la propia madre se declaró "muy nerviosa" antes de la audiencia y adelantó que le resultará "muy duro estar en la misma sala" con Pistorius. Preguntada por los periodistas si rechazaba la libertad condicional del atleta, June Steenkamp respondió: "Sí, no me creo su historia".

