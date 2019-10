Orlando Ortega, en El Partidazo de COPE: "La próxima medalla será en Tokio, de oro, para el pueblo de España"

El protagonista de este jueves fue Orlando Ortega. La Federación Internacional de Atletismo anunciaba pasadas las 20.30h que le concedía el bronce en la final de los 110m vallas en los Mundiales de Doha.

Un emocionadísimo Orlando Ortega abrió El Partidazo de COPE de este jueves: "Estoy emocionado, muy contento, muy feliz por lo que hemos logrado, y por España".

Durante la última noche, ha convivido con la frustración de una cuarta posición injusta: "Me fui al hotel, me di un baño, mi chica no dejó de animarme. No he dormido prácticamente nada en las últimas 24 horas. Esta mañana me levanté muy disgustado, pero con mente optimista por cada mensaje de apoyo. Estaba más tranquilo sabiendo que la Federación estaba también pujando por la protesta".

Le dolió que el jamaicano Mcleod, quien le obstaculizó durante la carrera, no le pidiera disculpas: "Nos cruzamos hasta en tres ocasiones. Me gustaría que lo hablara cara a cara, no a través de un micrófono. En ninguna de las tres veces me dijo un 'lo siento' o un 'sorry'", lamentó.

Cuando, en la final, Orlando sabía que corría al lado del jamaicano, "me miré con el entrenador, sabíamos que había que correr a matar. Sabíamos que esto iba a pasar".

Lo mejor de la medalla de bronce es "que es hermosa, con el apoyo de cada persona. Me quedo con el cariño de todos los que me han apoyado".

Y prometió devolver en Tokio el favor a quienes le han apoyado: "La próxima medalla va a ser de oro en Tokio y va a ser para el pueblo de España, de corazón".

LAS CLAVES DE LA SEGUNDA ALEGACIÓN

Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, explicó qué funcionó en la segunda alegación para que la IAAF diera el bronce al español: "La primera alegación se centra en la última acción, ven que Mcleod le tira la última valla y entienden que es un lance, que ocurre más veces. Para la segunda, aportamos más pruebas y mostramos varias veces en las que a Orlando le invaden su calle varias veces, por lo que no puede competir en las mismas condiciones".

Chapado se mostró "tranquilo porque he visto a un Orlando feliz. Cuando le he visto llorar pero de alegría, para mí ya es suficiente. El equipo de la Federación ha trabajado de forma intensa. Todo este trabajo ha merecido la pena".