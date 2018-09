Nike ficha a un exjugador de la NFL símbolo antirracista y caen sus acciones

La decisión de que Colin Kaepernick protagonice el último anuncio de la campaña "Just Do it" de la marca Nike ha generado una tormenta en las redes sociales, lo que ha conllevado altas perdidas para la empresa estadounidense.

El anuncio, que el propio deportista ha publicado en su cuenta personal de Twitter, tiene por lema "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. #JustDoIt". Nike producirá ropa nueva de Kaepernick, que incluye unas zapatillas y una camiseta.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO