Muere un motorista que cubría el Ironman de Hamburgo tras chocar con un ciclista en plena prueba

Un piloto de una motocicleta falleció este domingo después de colisionar de frente con un ciclista que participaba en la prueba del Campeonato de Europa de Ironman en la ciudad alemana de Hamburgo, según confirmó la Policía al canal ARD.

Según la información, el motorista murió en el lugar del accidente, que se produjo a las 2:25 horas de iniciarse la competición a primera hora de la mañana. El corredor accidentado, agregó, resultó gravemente herido pero su vida no corre peligro.

Hope that everyone is ok. Looks very serious. #ironmanhamburg@IRONMANtri



