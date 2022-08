Mireia Belmonte pasa a las semifinales de 200 mariposa

La nadadora española Mireia Belmonte logró la clasificación para las semifinales de los 200 mariposa de los Europeos de Roma, tras firmar este martes un tiempo de 2:16.75 minutos en las series preliminares.

Un registro que volvió a confirmar que Belmonte, que fue campeona olímpica, mundial y europea de esta distancia, se encuentra muy lejos de su mejor momento.

De hecho, la nadadora del UCAM Fuensanta no fue capaz de rebajar su mejor tiempo de la temporada, los 2:16.29 minutos que logró el pasado 25 de mayo, lo que no impidió que Belmonte lograse el billete para las semifinales.

Eso sí, muy lejos de las primeras clasificadas, ya que la badalonesa, que cumplirá 32 años el próximo mes de noviembre, accedió a la siguiente ronda con la decimocuarta marca, tras concluir a más de 8 segundos de la danesa Helena Bach, que firmó el mejor registro (2:08.66).

Mireia Belmonte ni tan siquiera logró ser la mejor de las representantes españolas, ya que se vio superada con claridad por Julia Pujadas, que se aseguró su presencia en las semifinales con un registro de 2:13.73 minutos.

Carles Coll, en semifinales de 200 estilos

Una sesión vespertina en la que también estará Carles Coll que logró la clasificación para las semifinales de los 200 estilos.

"Hacía bastante tiempo que no nadaba un dos estilos en larga, así que he ido a ver cómo me sentía", explicó Coll en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Sensaciones que no pudieron ser mejores para el tarraconense que no sólo logró ganar su serie, sino que accedió a las semifinales con la segunda mejor marca de todos los participantes tras nadar en un tiempo de 2:00.56 minutos.

Un registro que tan sólo logró superar el portugués Jose Lopes, el único capaz de bajar de la barrera de los 2 minutos en la preliminares, tras firmar un tiempo de 1:58.94.

Menos fortuna tuvieron Jessica Vall, que con un tiempo de 32.07 segundos en las series de los 50 braza, y Nico García, que se quedó como primer reserva en los 100 espalda con un crono de 55.57, no pudieron superar ronda.

Tampoco lograron acceder a la semifinales Diego Mira en los 100 espalda, ni los velocistas Juan Segura y Sergio de Celis, al que no le bastó con lograr su mejor marca personal (22.55) para lograr una de las dieciséis primeras plazas que otorgaban el pase a la siguiente ronda en los 50 libre.

Nico García disputará las semifinales de 100 espalda

El español Nicolás García, que figuraba como primer reserva, disputará finalmente las semifinales de los 100 espalda de los Europeos de Roma, tras la retirada del ucraniano Oleksandr Zheltyakov. García, finalista en los 200 espalda en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se había quedado a 8 centésimas de acceder a las semifinales tras nadar en las preliminares matinales en un tiempo de 55.57 segundos.

Un registro que el joven nadador madrileño, de 20 años, tendrá la oportunidad de mejorar esta tarde (19:52), en unas semifinales que serán las segundas para Nico García en estos Europeos de Roma, tras acceder a la penúltima ronda en los 200 espalda.

Prueba en la que el español se quedó a 2 centésimas de acceder a la final, tras concluir la semifinales en novena posición con un crono de 1:58.68 minutos.