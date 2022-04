Mike Tyson se lía a puñetazos con un pasajero en un vuelo a Florida

El boxeador estadounidense Mike Tyson, de 55 años, protagonizó un altercado en un vuelo que iba a despegar de San Francisco (California) con destino al sur de Florida en el que se lío a puñetazos con otro pasajero que estaba al parecer borracho y molestó al legendario púgil, informaron medios locales y nacionales.

En imágenes de vídeo divulgadas por el portal TMZ Sports se ve a Tyson perder la paciencia y emprenderla a puñetazos con el pasajero situado justo detrás del asiento del boxeador.

ICYMI: Mike Tyson says the man he punched repeatedly on a plane on Wednesday was not only harassing him ... but also threw a water bottle at him. https://t.co/GNhzlITyiJ