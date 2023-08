María Pérez, campeona del mundo de 20 kilómetros marcha

La española María Pérez, con un tiempo de 1h26:51, se convirtió este domingo en Budapest en campeona del mundo de 20 kilómetros marcha, distancia en la que la peruana Kimberly García León, que defendía título, concluyó cuarta.

Después de la frustración de un 2022 para olvidar con sendas descalificaciones por marcha irregular en el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich, María Pérez vivió un punto de inflexión que, junto con su entrenador, Jacinto Garzón, la llevó a hacer algunos cambios en su manera de marchar.

Con menos fuerza y más técnica, la marchadora granadina comenzó a trabajar un apoyo que llegase antes al suelo, absorbiendo el impacto de los pasos con el tronco y no haciendo tantas oscilaciones en el tren superior.

¡Viva España!



Maria Perez blazes to victory in the women's 20km race walk in 1:26:51.



That's Spain's second gold medal in the race walk at the #WorldAthleticsChamps ???? pic.twitter.com/v9xG6ZXQba