Machín: "Parece que todo viene en contra"

El técnico del Espanyol, Pablo Machín, lamentó que el momento que atraviesa el equipo perico sea de "reveses en contra", como los "goles polémicos" de este domingo en la derrota (3-1) ante el Atlético de Madrid en la jornada 13 de LaLiga Santander.

"Una primera parte en la que se suponía que el Atlético iba a salir a por todas, hemos sabido contenerle bastante bien, también salir con nuestras opciones y hemos podido irnos por delante en el marcador. Los pequeños detalles muchas veces y cuando estás en la situación que estamos nosotros, parece que todo viene en contra", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El cuadro visitante comenzó por delante pero encajó el empate justo antes del descanso, validado por el VAR, y en el segundo tiempo tuvo el empate a dos pero el árbitro lo anuló por una falta a Koke. "Ya en el tiempo de descuento un gol en una situación muy justa nos ha hecho daño. De irnos al descanso con la moral de ir ganando y una muy buena primera parte, nos vamos frustrados porque haciendo las cosas bastante bien no nos da para irnos ganando", dijo.

"En la segunda parte el Atlético ha apretado, pero otra vez goles así un poco polémicos, el nuestro en la acción esa de falta que nos hubiera dado el empate no lo ha dado el árbitro no sé muy bien por qué. Ahí sí que tenemos que estar más ordenados y no tener tanta ansiedad y ya nos ha cogido el Atlético a la contra y nos ha matado el partido", añadió.

Machín lamentó la falta de reacción en liga, donde marcha penúltimos, a pesar de los buenos resultados en Europa. "Necesitamos no solo hacer las cosas muy bien sino estar muy concentrados. Somos un equipo competitivo pero las circunstancias hacen que todos los reveses sean contra nosotros. Necesitamos mejorar aspectos, meter más balones al área", dijo.

"No lo veo como tiene la posibilidad del VAR, soy muy partidista hacia nuestro lado. Hay veces que lo anulan otras veces no. Hubiera sido un gol que nos daba un punto pero tenemos que asumir que el árbitro y el VAR determinan", añadió sobre el gol anulado a los 'pericos' en el tramo final.