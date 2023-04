Kerman Lejarraga se baja del ring y cuelga los guantes

El 'Revolver' de Morga, Kerman Lejarraga, se despide del boxeo profesional. El cuatro veces campeón de Europa, dos en el peso welter y otras dos en el superwelter, ha anunciado este jueves que cierra su periplo profesional en las redes sociales. El vizcaíno pone fin a su carrera como boxeador a los 31 años de edad. Sin embargo, seguirá vinculado al mismo deporte como promotor.

Lejarraga, unos de los mejores púgiles españoles de las últimas décadas, ha hecho pública su retirada al no poder disputar el día 29 de abril el que tenía previsto que fuese su último combate ante el polaco Pzremyslav Runowski en el Wizink Center.

"Esta iba a ser mi ultima pelea en la élite, independientemente del resultado", dice un comunicado que arranca dando las gracias a sus seguidores ("Eskerrik asko", dice en euskera) y desvelando que en su "cabeza siempre ha rondado la idea de dejar este maravilloso deporte el día en que no pudiese ofreceros el 100 % sobre el ring".

"Y para ser honesto conmigo mismo, pero sobre todo con cada una de las personas que me ha seguido y apoyado en lo bueno y en lo malo, tengo que aceptar que ese día ha llegado, aprovechando lo acontecido ayer con mi rival", continúa.

"He sido consciente siempre de que este comunicado llegaría antes o después, aunque he hecho todo lo posible por retrasar este momento... hasta hoy. No voy a buscar cualquier rival solo por cumplir expediente. El publico no se lo merece", cierra Kerman su periplo como boxeador.

El vizcaíno de Morga ha explicado los últimos acontecimientos que le han llevado a adelantar el anuncio de su retirada: "Durante el día de ayer me han comunicado que se me ha caído el rival para el próximo día 29. Un problema entre boxeador y manager ha bloqueado la pelea a tan solo unos días".

Kerman ha desvelado: "Durante este campamento he sufrido mucho por problemas físicos que me han hecho reflexionar sobre mi futuro en el boxeo". "Pese a las recomendaciones de mi entorno más cercano de no pelear, he hecho el mayor de los esfuerzos por llegar a la velada y poder despedirme sobre el ring del Wizink Center. Si, lo he escrito bien: iba a ser mi ultima pelea en la elite, independientemente del resultado de ésta", ha explicado.

"Así que aquí se termina este bonito viaje acompañado por un público que me ha regalado los mejores años de mi vida. El boxeo lo es todo para mí, ahora lo viviré desde otro punto de vista", confiesa, avanzando que a partir de ahora va a dejarse "el alma como promotor, para que quienes vienen por detrás tengan las mejores oportunidades". "Pronto daremos un golpe sobre la mesa con un montón de propuestas y cambios", añadió ya hablando como promotor.

En la despedida como boxeador, Lejarraga ha dicho que no pretende "engañar a nadie diciendo que no estoy triste, pero los nuevos proyectos despiertan en mí una ilusión nueva y distinta".

En ese sentido, adelantó que empezará "fuerte, el próximo 29 en Madrid con un cartel increíble". "Espero veros por allí y disfrutar de vuestra compañía en una velada difícil de superar. Ahora necesito unos días de reflexión y, sobre, todo de asimilar este importante paso. En cuanto me encuentre más fuerte podré atender de manera más cercana y personal a quien lo solicite. Solo me queda agradeceros de corazón todo el apoyo, el cariño y la ayuda que me habéis dado durante este tiempo", finaliza Kerman la nota en la que anuncia su retirada.