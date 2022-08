Joan Lluís Pons, quinto en los 400 estilos

El nadador español Joan Lluís Pons se quedó a las puertas del podio, tras concluir este jueves en quinta posición en la final de los 400 estilos de los Europeos de Roma.

Joan Lluis Pons: "Estoy muy contento, porque es mi tercera final consecutiva en este evento a nivel europeo".Cordon Press

Pons, que firmó un tiempo de 4:14.31 minutos, se quedó a un segundo de la medalla de bronce, que fue para el italiano Pier Andrea Matteazzi con una marca de 4:13.29.



Más lejos quedó el balear, que no pudo repetir la medalla de bronce que logró en esta distancia en los Europeos de Glasgow 2018, del ganador de la prueba, el italiano Alberto Razzetti, que se colgó la medalla de oro con un tiempo de 4:10.60 minutos.

Paula Otero estará en la final de los 800 libre

Joan Lluis Pons no será, sin embargo, el único español que se aseguró pelear por las medallas en la capital italiana, donde Paula Otero logró la clasificación para la final de los 800 libre. La nadadora gallega, que firmó un tiempo de 8:35.60 minutos, partirá con la séptima mejor marca en una final en la que la italiana Simona Quadarella, que logró el mejor crono de las preliminares con un registro de 8:23.46, no debería tener problemas para lograr su tercer titulo continental consecutivo.

"Le tengo mucho cariño a esta piscina porque el año pasado gané mi primera medalla internacional aquí -Otero fue bronce en los 1.500 en los Europeos júnior disputados en 2021 en Roma- y me decía que no me podían salir mal las cosas, porque es mi piscina", indicó Otero.

Otros nadadores españoles

África Zamorano y la joven Carmen Weiler sellaron su clasificación para las semifinales de los 200 espalda, con el séptimo y noveno mejor tiempo respectivamente, lo que les mete de lleno en la lucha por lograr un puesto en la gran final.

Por su parte, Mario Molla y Alberto Lozano lograron, tras mejorar sus mejores registros del año, el billete para las semifinales de los 50 mariposa, mientras que Lidón Muñoz se aseguró también su presencia en las semifinales de los 100 libre que se disputarán esta tarde.

Tan sólo Ainhoa Campadal, que no logró superar la ronda preliminar en los 100 libre, y Ángela Martínez, que se quedó con un tiempo de 8:39.32 a las puertas de la final de los 800 libre, en la que la ilicitana figura como primer reserva, no pudieron superar ronda.