JJ.OO/Gimnasia.- El japonés Shinnosuke Oka ocupa el trono de su compatriota Daiki Hashimoto en el concurso completo

Plata y bronce, respectivamente, para los chinos Boheng Zhang y Ruoteng Xiao

El gimnasta japonés Shinnosuke Oka se ha colgado este miércoles la medalla de oro en la final del concurso completo de artística en los Juegos Olímpicos de París (Francia), ocupando el trono en el que estaba su compatriota Daiki Hashimoto desde Tokio 2020, mientras que los chinos Boheng Zhang y Ruoteng Xiao, en ese orden, han completado el podio.

Su salida de la barra fija haciendo doble plancha, y con una doble pirueta, no le valió a Zhang para arrebatar 'in extremis' el título de campeón a Oka. No en vano, el chino había cometido un pequeño error al hacer un apoyo en vertical sobre esa barra, en la última de las seis rotaciones de las que estuvo compuesta esta final del All-Around.

Pese a recibir 14.633 puntos en ese aparato, Zhang cosechó 86.599 en el global; antes había conseguido 13.233 puntos en suelo, 14.333 en caballo con arcos, 14.600 en anillas, 14.500 en salto de potro y 15.300 en barras paralelas. Por tanto, no pudo superar los 86.832 puntos en total que recibió Oka por sus seis ejercicios de altísimo nivel.

A razón de 14.566 puntos en suelo, 14.500 en caballo con arcos, 13.866 en anillas, 14.300 en salto de potro, 15.100 en barras paralelas y 14.500 en barra fija, el japonés relevó a su compatriota Hashimoto como poseedor del oro olímpico. Fue, además, el cuarto metal dorado de manera consecutiva para Japón en esta prueba de gimnasia artística.

Por su parte, la medalla de bronce finalmente acabó en el cuello de Xiao. Con puntuaciones de 14.333 en suelo, 14.266 en caballo con arcos, 13.800 en anillas, 14.833 en salto de potro, 14.766 en barras paralelas y 14.366 en barra fija, el también chino acumuló 86.364 puntos en total y dejó si pisar podio al ucraniano Illia Kovtun (86.165).