Ilia Topuria arrolla a Josh Emmett y se acerca al título del peso pluma

El español Ilia Topuria venció por decisión unánime al estadounidense Josh Emmett en el evento Ultimate Fighting Championship (UFC) disputado este sábado en Jacksonville, Estados Unidos.

EL MATADOR COMING FOR THAT NO. 5 SPOT ????@TopuriaIlia with a boxing masterclass in our main event! #UFCJacksonvillepic.twitter.com/i4KIlyvmyJ