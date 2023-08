Fútbol/Supercopa.- José Luis Mendilibar: "Lo normal es que en el fútbol se gane o se pierda por poco"

"90 minutos van a ser largos para los dos equipos"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, se mostró confiado con las opciones de su equipo ante el Manchester City en la final de la Supercopa de Europa este miércoles, "un partido" sin importar los antecedentes ni el contexto, en el que tratarán de "ser valientes" e impedir que los ingleses acaparen el juego.

"Querer cambiar tu forma de jugar en tres días para jugar contra el mejor equipo de Europa para mí sería trastocar mucho lo que hacemos. La idea es tener la identidad como equipo y mantenerla en el terreno de juego. Ser valientes. Si cambiamos algo lo normal es que nos salga peor de lo que hacemos", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los andaluces compareció ante una nueva final después de lograr la séptima Liga Europa del club. "Esto viene rápido, con menos competición, con todo sin acabar, recién empezado todo. Te pilla más a desmano, pero con la misma ilusión y mismas ganas. El equipo que va a jugar no cambiará demasiado al equipo que jugó esos partidos tan importantes la pasada temporada. A pesar de que esté todo a medio a hacer, el equipo no va a cambiar demasiado y vamos a estar igual que la temporada pasada", afirmó.

Además, 'Mendi' se refirió al "problema" de que la competición haya empezado y el mercado de fichajes no esté cerrado. "El problema no es nuestro, es de los que organizan todo esto. Si empiezan las competiciones sin haber terminado de hacer los equipos, no lo entiende nadie. Tenemos que jugar esta final en estas condiciones, es lo que hay. A nosotros nos toca prepararnos y jugar", dijo.

El técnico vasco se mostró tranquilo con las ganas de su equipo, sin que los jugadores estén pensando en contratos o futuro. "Ellos me transmiten la idea y cómo están y lo más ilusionante ahora es la final, no el contrato que les pueda llegar. Están centrados, quieren jugar mañana, no sé después. Igual se quiere marchar todo dios, pero mañana quieren jugar. Vamos a aprovecharnos de esto", explicó.

Además, Mendilibar no quiso hacer caso de los muchos datos en contra a la hora de medirse al Manchester City y a Pep Guardiola. "Los datos los miro poco. Lo sé pero no le doy muchas vueltas. Es un partido, no tiene nada que ver con todos los que he jugado como entrenador contra Guardiola. Es una final, no habíamos jugado nunca una final. Podemos jugar y ganar. También serían mejor los datos contra el Arsenal y perdieron no hace mucho", apuntó.

Además, el preparador del Sevilla confesó hacerle "gracia" hablar de las bajas del City. "Tienen más de 500 millones en defensa. No creo que se quejen de bajas. Se podrán quejar de que hay muchos partidos, que es verdad, pero luego dirán eso de 'cobráis mucho', y por eso hay que decir 'amén' a todo. No termino de entenderlo", dijo.

"Quieren tener el balón para meter gol, estos juegan a lo largo. Va a ser difícil, quizá pueda ser el mejor equipo de Europa en este momento, pero también ha perdido, también le ha costado jugar otros partidos. Tenemos que ser valientes porque queremos no estar siempre cerca de nuestra área, para eso trataremos de robar el balón lejos de nuestra portería. 90 minutos van a ser largos para los dos equipos. Tenemos que ser fuertes mentalmente. Lo normal es que en el fútbol se gane o se pierda por poco", afirmó.

Además, 'Mendi' fue preguntado por Sergio Ramos y por la necesidad de fichar atrás. "Hace tres días estábamos tranquilos y ahora parece que va a haber movimientos. Hasta el uno de septiembre no sabemos lo que va a suceder. Que no me jodan lo que tengo, es lo único que he dicho, que me quede como estoy. Imagino que podrá ser. No es un nombre o una demarcación, si se va uno tendrá que venir otro, y es verdad que tenemos dos jugadores lesionados en defensa", afirmó, recordando la sensible baja de Fernando.