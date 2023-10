Fútbol/Sub-21.- Javi Guerra: "Espero poder conseguir grandes cosas con la selección"

El internacional español Sub-21 Javi Guerra ha asegurado que espera conseguir "grandes cosas" con la selección, empezando por la clasificación para el Europeo 2025, y espera que el equipo salga "con la misma mentalidad" que en los partidos anteriores en el encuentro de este miércoles ante Kazajistán para mantener el liderato del Grupo 5.

"No llevamos muchos partidos, pero ya se están viendo cosas de un gran grupo que puede conseguir grandes cosas, y espero que así sea", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la selección. "Representar a tu país es algo muy especial y me encantaría conseguir títulos y grandes cosas con España", añadió.

Además, analizó sus primeros encuentros con 'la Rojita'. "Creo que los dos primeros partidos fueron duros, sobre todo el de Escocia, pero se sacaron los tres puntos en los dos. Tenemos que ir con la misma mentalidad en este partido contra Kazajistán para seguir en el liderato del grupo", manifestó.

El centrocampista del Valencia debutó el 8 de septiembre ante Malta y fue titular frente a Escocia en Jaén. El viernes ante Uzbekistán, disputó 45 minutos en su tercer partido internacional. "Solo había venido una vez a la selección, pero gracias a ese gran cambio en Valencia me he visto recompensado con la llamada. Estoy muy contento con todo lo que me ha pasado en este último año", indicó.

Guerra, además, es uno de los tres valencianistas, junto a Fran Pérez y Diego López, presentes en la convocatoria. "Estamos orgullosos de dejar en buen lugar al Valencia. Tenemos más relación entre nosotros, pero el grupo que se está formando tiene muy buena relación entre todos. Es un gran grupo", explicó.

Por último, habló de cómo ha vivido este último año. "No he notado gran cambio porque sigo haciendo las mismas cosas. Vivo en casa, llevo el coche que me dan en el club y llevo la vida de cualquier chico de 20 años que estudia y que juega al fútbol, que es lo que siempre he querido", finalizó.