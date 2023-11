Fútbol/Selección.- Oyarzabal: "Que vengamos cinco de la Real habla de que le están dando valor a lo que hacemos"

El capitán 'txuri-urdin', en la víspera del Chipre-España, destacó la mayoritaria presencia de jugadores realistas en la 'Roja'

El centrocampista internacional Mikel Oyarzabal confesó que "aprendió" de su cuerpo y de la profesión de futbolista con la rotura del ligamento cruzado, y destacó que haya cinco jugadores de la Real Sociedad con el equipo nacional, en la víspera del Chipre-España, correspondiente a la novena y penúltima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania.

"'Ima' [Alguacil] si lo ha defendido es porque lo siente y porque cree que tiene lo mejor que puede tener. Eso habla de que el club está creciendo, y que la gente de fuera le está dando valor a lo que los jugadores estamos haciendo. Cuantos más vengan de la Real mejor para el club y para nosotros", dijo Oyarzabal en rueda de prensa.

El capitán 'txuri-urdin' se refirió así a la convocatoria de Mikel Merino, Martín Zubimendi, Robin Le Normand y el debutante Álex Remiro para los encuentros a domicilio ante Chipre y en casa frente a Georgia, en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Serán los dos últimos de una fase de acceso a la Eurocopa para la que ya tiene su billete la 'Roja'.

"Hay jugadores que pueden ser seleccionables porque están haciendo un gran año. Es positivo que al final desde fuera se tenga en cuenta lo que se hace en la Real. Si vienen o no es decisión del míster, pero si no lo hacen, que sigan trabajando como hasta ahora", insistió el mediocampista donostiarra.

Acerca de las diferencias entre su técnico, Imanol Alguacil, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dijo que el preparador realista "se expresa más" en el campo y De la Fuente "es un tío más calmado". "Cada uno es como es. Futbolísticamente hay muchos parecidos en la manera de presión y quitar tiempo al rival", apuntó.

Por otro lado, aludió a la larga lesión que le había apartado del césped. "Creo que todo proceso lleva su tiempo y a mí me ha costado. He seguido trabajando cuando las cosas no salían como se esperaba y me apoyó la gente de mi alrededor. He notado confianza para seguir apretando y por suerte hoy estoy aquí. Hay que seguir en esa línea de seguir trabajando y dándolo todo", comentó.

Admitió que el proceso de la lesión le ha "ayudado mucho", aunque no le gustaría volver a pasar por ese trance. "Tienes dos formas de vivirlo y opté por el lado positivo. Es un proceso con el que he disfrutado mucho. He aprendido de mi cuerpo y de la profesión, y pude hacer cosas que normalmente no puedes como estar con mi familia", subrayó Oyarzabal.

El capitán de la Real Sociedad aconsejaría a los jóvenes que hicieran el doblete de Eurocopa y Juegos Olímpicos, tal y como él disfrutó en el pasado. "Personalmente, les diría que si pueden ir que vayan a las dos. Son dos competiciones, sobre todo una de ellas [los Juegos], que sólo se vive una vez en las vida. La Eurocopa puedes jugar más de una. Si tuviera que elegir, elegiría volver a ir", señaló.

A De la Fuente le expresó su gratitud por la "confianza" que le ha demostrado en la selección sub-21 y en la absoluta, y expresó su deseo de permanecer en la Real, su equipo de siempre, a pesar del buen momento que le puede abrir otras opciones en la Liga española o en clubes de la Premier League.

"Estoy contento donde estoy. Estoy en el equipo que soy desde pequeño. La situación ha cambiado y el club está creciendo, y con él, los jugadores. Desde que llegué todo ha sido muy positivo. Estoy feliz y rodeado de mi familia, poco más puedo pedir", manifestó.

A su juicio, España está en "constante crecimiento". "La Eurocopa fue una gran competición en la que estuvimos muy cerca de conseguir algo. En el Mundial, tuve la mala suerte de vivirlo desde casa. Ahora hay esperanzas de cara a la Eurocopa porque el equipo está trabajando bien y confía en hacer un gran torneo", sentenció Oyarzabal.